New York, manifestanti anti-Trump fermati fuori dal Palazzo di Vetro

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Alcune persone che nei pressi del Palazzo di Vetro, a New York, manifestavano contro Trump sono stati fermati con l'accusa di aver bloccato il traffico. La manifestazione si è svolta mentre si stavano tenendo i lavori della sessione plenaria dell'80esima Assemblea Generale dell'Onu, a cui partecipa lo stesso Trump, oltre ad altri capi di Stato e di Governo. xo9/lcr/mrv