New Start, Stati Uniti e Russia verso “un accordo per continuare a rispettarlo”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti e la Russia “stanno per raggiungere un accordo per continuare a rispettare” il trattato di controllo degli armamenti nucleari New Start anche dopo la sua scadenza, fissata per oggi. E’ quanto rivela Axios citando fonti riservate “vicine ai colloqui”. Secondo il sito, la notizia trapelerebbe dopo 24 ore di intensi negoziati, tenuti ad Abu Dhabi, che non hanno però portato all’approvazione di una nuova bozza dell’unico accordo che fino ad oggi limitava la proliferazione di armamenti nucleari. Russia e Stati Uniti detengono circa l’85% di tutte le testate presenti nel mondo, ricorda Axios, e le trattative sul New Start sono state portate avanti a margine dei colloqui sull’Ucraina, alla presenza degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner. “Abbiamo concordato con la Russia di agire in buona fede e di avviare una discussione sulle modalità di aggiornamento”, ha affermato un funzionario Usa rimasto anonimo.

Secondo un’altra fonte, una delle ipotesi di lavoro comprenderebbe una sorta di “periodo di grazia” di 6 mesi, in cui le parti si impegnano a rispettare l’accordo ormai scaduto. Nel frattempo il Comando europeo degli Stati Uniti (Us European Command) ha emesso, sempre nella giornata di oggi, un comunicato in cui annuncia la ripresa del dialogo intermilitare con la Russia sospeso nel 2021. “In seguito ai progressi produttivi e costruttivi compiuti la scorsa settimana da Jared Kushner e dall’inviato speciale Steve Witkoff verso l’obiettivo di pace in Ucraina del presidente Trump, gli Stati Uniti e la Federazione Russa hanno concordato oggi ad Abu Dhabi di ristabilire un dialogo militare ad alto livello”, si legge nella nota. “Questo canale di comunicazione è stato sospeso nell’autunno del 2021, poco prima dell’inizio del conflitto (in Ucraina). Il ripristino segue gli incontri nella capitale degli Emirati Arabi Uniti tra il generale Alexus G. Grynkewich, comandante del Comando europeo degli Stati Uniti, e alti ufficiali militari russi e ucraini”, prosegue il comunicato che sottolinea come “mantenere il dialogo tra gli eserciti è un fattore importante per la stabilità e la pace globali”.

Scade oggi il trattato New Start sulla riduzione delle armi nucleari siglato da Russia e Stati Uniti. Il New Strategic Arms Reduction Treaty (New Start) era stato firmato a Praga l’8 aprile 2010, con entrata in vigore il 5 febbraio 2011, e sostituiva i precedenti Start, Start I, Start II e Sort. L’anno scorso il presidente russo, Vladimir Putin, aveva dato disponibilità per una proroga di un anno ma Trump aveva rifiutato, rilanciando come condizione che anche la Cina sottoscrivesse il trattato. Le autorità di Pechino avevano rigettato l’ipotesi di negoziati in tal senso motivando la scelta con il fatto che la potenza nucleare cinese “non è paragonabile” con quella di Mosca e Washington.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).