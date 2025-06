Netanyahu condanna l’attacco dei coloni contro i soldati dell’IDF in Cisgiordania

ROMA (ITALPRESS) – Il primo ministro Benjamin Netanyahu, secondo quanto riporta Times of Israel, ha rilasciato una dichiarazione in cui denuncia l’attacco dei coloni contro i soldati dell‘IDF in Cisgiordania avvenuto questa notte. “Condanno fermamente gli atti di rivolta verificatisi nella zona di Binyamin, in cui sono stati attaccati soldati dell’IDF – ha detto -. Lo Stato di Israele è un Paese di leggi e nessuno può farsi giustizia da solo”. Il premier ha chiesto inoltre un’indagine “per assicurare alla giustizia chiunque abbia violato la legge e agito contro i nostri soldati”.

“Queste persone sono una piccola minoranza che non rappresenta la maggioranza assoluta dei coloni, che sono rispettosi della legge e prestano servizio nelle IDF e nelle forze di sicurezza”, ha aggiunto Netanyahu.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).