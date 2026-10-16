Neonato arriva morto in ospedale a Cecina, portato dalla madre in un sacchetto

FIRENZE (ITALPRESS) – Una donna ha portato all’ospedale di Cecina (Livorno) un neonato in un sacchetto. Quest’ultima, spiega il quotidiano Il Tirreno, avrebbe raccontato ai medici di non essersi accorta della gravidanza. La procura di Livorno fa sapere che sarà effettuata l’autopsia sul corpo del neonato, con la stessa procura che sta svolgendo accertamenti ed indagi per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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