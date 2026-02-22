ROMA (ITALPRESS) – Tutto facile per i Miami Heat, che nella notte italiana della regular-season Nba battono i Memphis Grizzlies per 136-120. Decisivi i 28 punti di Andrew Wiggins con un importante 9/10 al tiro, mentre sono 25 quelli fatti registrare da Norman Powell. Solo due minuti e mezzo in campo per l’azzurro Simone Fontecchio. Non bastano a Memphis i 28 punti messi a referto da GG Jackson e i 25 di Jaylen Wells.

A Est rimane salda la leadership dei Detroit Pistons, che passano per 126-110 contro i Chicago Bulls. Protagonista di serata Jalen Duren, al rientro in campo dopo una squalifica, in una serata da 26 punti e 13 rimbalzi, mentre per Chicago prestazione positiva di Josh Giddey, che con 27 punti prova a tenere a galla i suoi in una partita che, però, finisce meritatamente in mano alla capolista della Eastern Conference.

Servono due overtime ai Phoenix Suns per avere la meglio sugli Orlando Magic con lo score di 113-110. La squadra dell’Arizona, orfana di Devin Booker e costretta a rinunciare anche a Dillon Brooks, riesce a superare un avversario ostico, che rimane a galla fino al secondo supplementare grazie anche ai 34 punti di Desmond Bane.

Victor Wembanyama è protagonista con 25 punti e 15 rimbalzi, in mezz’ora di impiego, nella netta vittoria dei San Antonio Spurs contro i Sacramento Kings, che vedono allungarsi a 16 la striscia di sconfitte consecutive. L’ultimo successo per il fanalino di coda della Western Conference rimane quello del 17 gennaio contro i Washington Wizards.

Rimonta da urlo per i New York Knicks, che contro gli Houston Rockets vanno sotto di 18 punti nell’ultimo quarto, prima di alzare le marce ed effettuare il sorpasso nel finale, vincendo 108-106. Grande protagonista Karl-Anthony Towns con 25 punti, mentre sono 20 quelli messi a referto rispettivamente da Jalen Brunson e OG Anunoby. Netta vittoria per i New Orleans Pelicans, che superano i Philadelphia 76ers per 126-111.

