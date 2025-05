Nel foggiano 25 arresti per una banda specializzata in furti d’auto

FOGGIA (ITALPRESS) – Operazione della Polizia di Stato finalizzata al contrasto dei furti d’auto. Gli agenti, su ordine della Procura di Trani, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata al furto, riciclaggio e ricettazione di auto nei confronti di 25 persone, tutte di Cerignola, in provincia di Foggia.

– Foto screenshot video Polizia di Stato –

(ITALPRESS)