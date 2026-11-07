Nel 2025 sale il tasso di occupazione dei neodiplomati e dei neolaureati, calano i giovani non occupati

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 il tasso di occupazione dei neodiplomati sale al 62,9% (+2,3 punti sul 2024) e quello dei neolaureati al 78,7% (+1,4 punti); si tratta dei 20-34enni, non più inseriti in un percorso di formazione, che hanno conseguito il titolo di studio da almeno un anno e da non più di tre anni. E’ quanto emerge da un report dell’Istat.

Il divario Italia-Ue27 nei tassi di occupazione dei neodiplomati e neolaureati continua a ridursi, anche se i valori medi Ue27 restano marcatamente più elevati (77,2% e 87,0% rispettivamente).

La quota di giovani 15-29enni non occupati e non più inseriti in un percorso di istruzione o formazione (Neet) scende al 13,3% (-1,9 punti rispetto al 2024), riducendo la distanza con l’Europa (2,3 punti dai 4,1 del 2024).

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