Valditara “E’ fondamentale che l’educazione al rispetto parta dalle scuole e dai giovani”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho voluto dedicare questo anno scolastico al tema del rispetto: è fondamentale che parte dalle scuole e dai giovani. Rivendico con orgoglio di aver inserito, per la prima volta, nelle linee guida sull’educazione civica l’educazione al rispetto, a relazioni corrette ed equilibrate e all’empatia come obiettivi obbligatori di apprendimento”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso della presentazione di “Corri Libera”. Valditara ha poi sottolineato l’importanza di “educare al contrasto di ogni forma di violenza, e in particolare della violenza di genere, che deve essere sradicata dalla nostra società, partendo proprio dalle giovani generazioni. Proprio perché queste non rimangano parole al vento abbiamo finanziato, attraverso Indire, corsi di formazione rivolti ai docenti, affinché siano preparati a formare i giovani”, ha concluso.

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