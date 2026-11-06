Dal 9 al 15 novembre a Milano la seconda edizione del Forum Infanzia

MILANO (ITALPRESS) – A Milano nascono sempre meno bambini, mentre aumenta costantemente la popolazione anziana. Quest’anno il Forum Infanzia, organizzato dal Comune di Milano, si propone di coinvolgere una volta di più piccoli e adulti perché figli, genitori, nonni, esperti e cittadini possano imparare gli uni dagli altri. Una settimana di convegni, seminari e laboratori a cui parteciperanno migliaia di milanesi. Ma anche letture, spettacoli teatrali e giochi: da lunedì 9 a domenica 15 novembre, a Palazzo Morando (via Sant’Andrea, 6), cuore della manifestazione, con il Coordinamento Pedagogico Territoriale di Milano. Obiettivo: mettere al centro i bambini, la formazione e l’educazione.

La vicesindaca con delega all’Educazione, Anna Scavuzzo, ha commentato: “Torna il Forum Infanzia con un focus specifico sull’incontro e sull’ascolto delle diverse generazioni che abitano la nostra città. Sette giorni per ascoltare e discutere, così da dare nuova forza alla città educativa e arricchire il dibattito milanese – ha spiegato -. Cominciamo dai più piccoli e dal loro sguardo su Milano. Il Forum mette a confronto tante voci: professionisti e famiglie, associazioni e università, tutti coloro che promuovono innovazione educativa e pedagogica e politiche per l’infanzia capaci di proporre un nuovo patto tra generazioni. Al centro stanno le professioni educative e il ruolo dei servizi educativi nelle città, con uno scambio sempre più fruttuoso fra realtà europee. Milano città educativa è la città dell’incontro, della convivialità delle differenze, dei linguaggi artistici, scientifici e pedagogici che ci forniscono nuove prospettive in un mondo che cambia insieme ai nostri bambini e alle nostre bambine”.

Aprirà il Forum, una grande festa ospitata dal “Museo del Bambino” alla Rotonda della Besana. I piccoli, insieme agli educatori e alle famiglie costruiranno la loro “Città di Carta”, un’opera che sarà poi completata durante la festa di chiusura del Forum Infanzia al “Labzerosei” del Parco Trotter, in via Giacosa 46. Fino al 15 novembre seguiranno decine di appuntamenti, laboratori ed eventi dedicati sia a bambine e bambini – dalla prima infanzia alla secondaria di primo grado – sia a famiglie, associazioni, professionisti dell’educazione, insegnanti e università.

Tra questi, solo per citarne alcuni, l’installazione realizzata da “ForMattArt” nella sala di ingresso di Palazzo Morando, che invita visitatori e visitatrici a costruire una mappa poetica della città, il laboratorio di lettura e salute organizzato dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori per far scoprire ai bambini tra 4 e 8 anni gli albi illustrati, e alcune iniziative legate alla musica tra cui “Generazioni in musica”, che con l’associazione “Diamo il là” porta bambine e bambini della scuola dell’infanzia, a Casa Verdi per fare e ascoltare musica con gli ospiti.

Il 10 novembre, il primo di sette convegni: è “La città delle generazioni – Dialogo tra demografia, educazione, politiche” con l’apertura di Giovanni Caccamo, cantautore e artista, ideatore della mostra in corso a Palazzo Reale “Youth and Future” e una relazione sullo stato anagrafico e demografico della città a cura di Silvia Castellanza, direttrice dell’Area Interoperabilità del Dato del Comune di Milano. Un momento di confronto e dialogo tra diversi ospiti ed esperti, partendo da una fotografia di Milano per scoprire quali sono le generazioni che oggi vivono la città e qual è il ruolo dell’educazione.

Tra gli appuntamenti della terza giornata di mercoledì 11 novembre, un pomeriggio dedicato interamente a “Il mestiere di educare. Competenze e professionalità in evoluzione”: per orientarsi e confrontarsi sui temi e gli sviluppi del lavoro educativo, delle sue norme e delle sue figure professionali.

Le conclusioni del pomeriggio sono affidate a Susanna Mantovani, Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza di Milano. Nella quarta giornata, il Forum dell’Infanzia allarga i confini a livello europeo con “No child left behind”, per approfondire con istituzioni europee, Ong internazionali, fondazioni e città quali politiche e strategie siano necessarie per rendere efficace la Garanzia europea per l’infanzia e capire insieme, attraverso uno scambio di buone pratiche, come i servizi di educazione possano diventare motori fondamentali di giustizia sociale, contribuendo a ridurre le disuguaglianze.

Tra i numerosi interventi, anche la relazione di apertura di Katarina Ivankovic Kneževic della Direzione Generale per l’Occupazione, gli Affari Sociali e l’Inclusione della Commissione Europea e Anna Riatti di Unicef. Il pomeriggio del 12 novembre sarà dedicato, invece, al dialogo interreligioso tra le principali confessioni presenti a Milano e con un affondo sui progetti “Incontriamo le Religioni del Mondo” e “L’ Armonia tra Cielo e Terra”, che negli ultimi dieci anni hanno coinvolto bambine e bambini trasmettendo valori fondamentali, quali la pace e la conoscenza dell’altro.

Le bambine e i bambini come protagonisti di spazi e linguaggi, infine, in “Raccontare le infanzie. Parole, linguaggi, immagini e spazi: tanti e diversi modi di parlare all’infanzia”, convegno che avvicina la chiusura della sette giorni del “Forum infanzia” per interrogarsi su come il mondo degli adulti rappresenta bambine e bambini.

A portare il loro contributo saranno, tra gli altri, Valentina Garavaglia rettrice dell’Università Iulm di Milano, la fotografa Silvia Amodio, l’architetto Fabio Novembre e l’artista Valerio Berruti. Chiuderà il pomeriggio il Sindaco Giuseppe Sala. “Un Forum corale che impegna molte realtà della città: esperienze, voci e testimonianze utili a guardare al futuro pensando a chi nasce, cresce e realizza i propri sogni a Milano. Milano sceglie politiche che contrastano il calo delle nascite, sostengono le famiglie e investono sulle nuove generazioni”.

-Foto xu6/Italpress-

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