San Siro, ex mercato di piazzale Selinunte: online il bando per un nuovo spazio socio-aggregativo dedicato ai giovani

MILANO (ITALPRESS) – Con l’obiettivo di trasformare l’ex mercato di piazzale Selinunte in un centro socio-culturale dedicato ad adolescenti, post-adolescenti e giovani adulti del quartiere San Siro, il Comune di Milano ha aperto un avviso pubblico per la concessione dell’immobile in diritto di superficie per trent’anni.

I soggetti del Terzo settore, con un’esperienza minima di tre anni in attività analoghe, potranno candidarsi per la gestione dei 968 metri quadri dello spazio all’interno del quale dovranno essere realizzate funzioni educative, formative e culturali. Nello specifico, il bando prevede attività di libera aggregazione e socialità (aule studio, coworking, spazio di incontro) e di cultura e formazione (con laboratori, corsi, orientamento lavorativo).

Inoltre, dovrà essere valorizzato il coinvolgimento dei giovani nella definizione delle attività e favorito il raccordo con la rete dei servizi pubblici e privati già presenti sul territorio. Sarà anche possibile utilizzare, in via temporanea e occasionale, gli spazi esterni all’immobile, a partire dalle aree del parterre centrale di viale Aretusa, interessate da un progetto di riqualificazione da parte di Palazzo Marino.

Per concorrere alla sostenibilità economica della proposta potranno essere realizzate aree conviviali, punti di ristoro o bar e attività, preservando al contempo la natura pubblica e accessibile dello spazio. Negli ultimi anni, l’edificio è stato al centro di un’importante attività di animazione, promossa e sostenuta dal Comune di Milano insieme al Centro Sportivo Italiano, alla cooperativa Kairos e al Consorzio SIR, che ha consentito di realizzare uno spazio dedicato allo sport e all’aggregazione sociale.

L’Amministrazione, attraverso questo avviso pubblico, mette a disposizione fino a 3 milioni di euro per contribuire – fino a un massimo dell’80% del costo complessivo – alla riqualificazione dell’immobile e fino a 250mila euro come contributo alla gestione per i primi quattro anni. I fondi provengono dalle risorse del Programma Nazionale METRO Plus 2021-2027.

L’intervento rientra nel Piano di investimenti per la coesione sociale approvato dall’Amministrazione comunale, che ha individuato alcuni edifici oggi inutilizzati da trasformare in spazi multifunzionali aperti alla cittadinanza.

“Aprire spazi che valorizzano il protagonismo giovanile e promuovono la socialità nei quartieri – dichiarano gli assessori Lamberto Bertolé (Welfare e Salute), Martina Riva (Politiche giovanili) e Gaia Romani (Quartieri e Partecipazione) – è sempre stata una delle priorità di questa Amministrazione, come dimostra l’importante investimento economico per questo intervento che, nel contesto di queste ultime settimane, assume un’importanza ancora maggiore. La riqualificazione dell’ex Mercato di piazzale Selinunte offre infatti una risposta concreta alla domanda di spazi e occasioni di incontro, in cui i giovani possano esprimere le proprie idee e diventare protagonisti della vita della città”.

-Foto IPA Agency-

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