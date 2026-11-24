ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi operai agricoli e domestici) con almeno una giornata retribuita nell’anno sono stati 17.994.310, in aumento dell’1,5% rispetto al 2024. La retribuzione media annua è stata di 25.176 euro (+2,8% rispetto al 2024) e le giornate retribuite sono state in media 247. È quanto emerge dall’Osservatorio Inps sul lavoro.

Gli operai (10.004.996 lavoratori) rappresentano il 56% del totale, contro il 37% degli impiegati, gli apprendisti e i quadri rappresentano ciascuno il 3% e i dirigenti lo 0,8%. Tale distribuzione è sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente. Rispetto al genere, i lavoratori maschi rappresentano il 57% della distribuzione. La retribuzione media annua nel 2025, pari a 25.176 euro nel complesso, aumenta al crescere dell’età, almeno fino alla classe 55-59 anni, ed è costantemente più alta per il genere maschile (nel totale 28.673 euro contro 20.502 euro per le femmine). Nel 2025, quasi un terzo dei lavoratori dipendenti (31,3%) lavora nelle regioni del Nord-ovest; segue il Nord-est con il 23,3%, il Centro con il 20,7%, il Sud con il 17,3%, le Isole con il 7,4%, mentre solo lo 0,1% lavora all’estero.

Le retribuzioni medie nel 2025 presentano valori più elevati nelle due ripartizioni del Nord: rispettivamente 29.581 euro nel Nord-ovest e 26.448 nel Nord-est, con un forte divario rispetto alle ripartizioni del Centro-Sud, caratterizzate anche da valori più bassi del numero medio di giornate retribuite nell’anno. Nel 2025 il numero di lavoratori dipendenti intermittenti con almeno una giornata retribuita nell’anno è risultato pari a 794.287, con un incremento del +4,7% rispetto al 2024, in linea con quanto rilevato nel biennio precedente.

A livello territoriale osserviamo che nel 2025 quasi i due terzi dei dipendenti intermittenti lavorano nelle regioni del Nord, il 21,4% nel Centro e il 14,9% nel Mezzogiorno (Sud + Isole). Rispetto al genere, c’è una leggera prevalenza delle lavoratrici (51%). La retribuzione annua nel 2025 risulta mediamente pari a 2.729 euro. Essa tende ad aumentare all’aumentare dell’età e risulta poco differenziata per genere, almeno nelle classi di età più giovani. La classe di età con la retribuzione media più elevata è quella 65 anni e oltre con 4.363 euro, seguita da quella tra 60 e 64 anni con 4.281 euro.

Nel 2025 il numero di lavoratori dipendenti in somministrazione con almeno una giornata retribuita nell’anno è risultato pari a 895.171, in diminuzione rispetto all’anno precedente (-2,2%). I lavoratori maschi rappresentano il 57,9% della distribuzione.

La retribuzione si presenta differenziata per genere ed età. Le differenze per genere risentono della diversa composizione per settore e qualifica: la retribuzione media annua è più elevata per gli uomini (12.172 euro) rispetto alle donne (9.268 euro). La classe di età con retribuzione media più alta per i maschi è quella tra i 60-64 anni, pari a 13.789 euro, per le femmine è la classe tra i 30-34 anni, ed è pari a 10.827 euro. Analizzando la distribuzione per area geografica di lavoro, nel 2025 il 67,2% dei dipendenti in somministrazione lavorava nelle regioni del Nord; seguono il Centro (19,1%), il Sud (10,0%) e le Isole (3,7%).

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