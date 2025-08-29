Neffa, uscito il nuovo album “Canerandagio Parte 2”

MILANO (ITALPRESS) – A pochi mesi dal successo di Canerandagio Parte 1 – il disco che ha segnato il nuovo capitolo di Neffa all’insegna delle sue radici rap – il secondo attesissimo capitolo è finalmente fuori: Canerandagio Parte 2 è disponibile da oggi, venerdì 29 agosto, per Numero Uno (Sony Music) su tutte le piattaforme digitali.

Questa seconda parte non è un semplice proseguimento, ma una vera e propria evoluzione naturale che espande e approfondisce l’universo sonoro e concettuale iniziato con la Parte 1. Se il primo capitolo ha stupito per il suo carattere grezzo e diretto, frutto di un’esplosione creativa quasi improvvisata, Canerandagio Parte 2 si presenta con sonorità più moderne e che ampliano il suo spettro stilistico, abbracciando un sound potente e attuale. Neffa, con la sua inconfondibile maestria, cerca e trova un equilibrio perfetto tra passato e presente, fondendo gli elementi che lo hanno reso un’icona con le sperimentazioni attuali.

Questo cambiamento non è solo stilistico, ma si riflette anche nella scrittura: se nella prima parte tutto nasceva dall’improvvisazione, in Canerandagio Parte 2 i testi sono più strutturati, costruiti su loop e metriche precise, dove le parole si intrecciano come forme e incastri studiati. Un lavoro meticoloso che testimonia la costante ricerca artistica di Neffa.