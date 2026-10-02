Ex Ilva, Landini “Serve un piano industriale con presenza del pubblico”

GENOVA (ITALPRESS) - "Come organizzazioni sindacali abbiamo avanzato una proposta precisa. Pensiamo che ci sia bisogno di un piano industriale che veda la presenza anche del pubblico, non solo del mercato, e che veda la presenza del pubblico per fare quegli investimenti che sono necessari a riconvertire le produzioni, la famosa decarbonizzazione". Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a margine di un'assemblea a Genova. xa8/col5/gsl