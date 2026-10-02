Landini “Valuteremo lo sciopero generale, intanto in piazza il 17 ottobre”

GENOVA (ITALPRESS) - "Valuteremo" lo sciopero generale. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine di un'assemblea a Genova per lanciare la manifestazione nazionale organizzata dal comitato "La via maestra" il 17 ottobre a Roma. "È chiaro che noi intanto scendiamo in piazza prima che il governo faccia la legge di bilancio e diciamo già cosa chiediamo dentro quella legge. Quando parlano di fisco - ha spiegato - c'è uno strumento, è la restituzione del drenaggio fiscale". xa8/col5/gsl