REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – È stato consegnato all’Italia dalle autorità belghe l’ex latitante di ‘Ndrangheta Sebastiano Signati, 59 anni, già inserito fino al 2015 “nell’elenco dei ricercati di massima pericolosità, contiguo alla famiglia Romeo “Staccu” di San Luca”.

L’uomo, a cui i carabinieri hanno notificato l’ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal Gerardo Dominijanni – Ufficio Esecuzioni Penali, dovrà scontare “una pena definitiva di 28 anni e 2 mesi di reclusione per effetto di tre sentenze irrevocabili per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e porto e detenzione abusiva di armi”.

Fondamentale, scrivono i carabinieri in una nota, è stato “l’intervento dell’Unità I-CAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta) del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale che, in collaborazione con i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, sulla base delle attività di raccordo avviate con le autorità belghe, hanno reso possibile assicurare l’esecuzione del provvedimento e il rientro in Italia dell’uomo”.

La cattura del latitante, era avvenuta nel novembre 2015 in Belgio, dove fino ad oggi l’uomo era stato detenuto. La consegna all’Italia, curata dal personale dell’Unità operativa Ican, ha previsto la scorta del condannato fino all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove è stato preso in carico dai militari del comando provinciale di Reggio Calabria per le formalità di rito e i seguiti di legge.

