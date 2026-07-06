LES ANGLES (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar sale in cattedra e conquista il successo nella terza tappa del Tour de France 2026, la Granollers – Les Angles di 195,9 km, che gli consente anche di prendersi la maglia gialla. Il corridore della UAE Emirates, dopo il secondo posto di domenica alle spalle del compagno di squadra Isaac Del Toro, vince il duello con il rivale Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) nel primo arrivo in terra francese della corsa transalpina; terzo posto, invece, per l’ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), che precede il francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team). Soltanto ottavo il belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgroh), che perde 4″ dalla coppia al comando della classifica generale. Domani andrà in scena la quarta tappa, la Carcassone – Foix di 181,9 km.
“Devo ringraziare Del Toro, ha avuto una potenza incredibile nel finale e ha dato più del 100%. Tutta la squadra ha lavorato alla grande, sono felicissimo. Abbiamo capito che ce la potevamo fare. È stato un finale fantastico. Se posso vincere, è giusto provarci sempre. Avevamo un’opportunità, mi sentivo bene e ho fatto di tutto per sfruttarla al massimo”, ha detto Pogacar dopo il successo odierno.
L’ORDINE DI ARRIVO
1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 4h45’11”
2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) +2″
3. Richard Carapaz ECU (EF Education-EasyPost) +2″
4. Paul Seixas FRA +2″
5. Tobias Johannessen NOR +2″
6. Lennert Van Eetvelt BEL +4″
7. Florian Lipowitz GER +4″
8. Remco Evenepoel BEL +4″
9. Isaac Del Toro MEX +4″
10. Juan Ayuso ESP +4″
LE CLASSIFICHE AGGIORNATE
CLASSIFICA GENERALE (maglia gialla)
1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) +8h46’55”
2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) +0″
3. Remco Evenepoel BEL (Red Bull Bora Hansgrohe) +23″
4. Isaac Del Toro MEX +24″
5. Juan Ayuso ESP +27″
6. Paul Seixas FRA +48″
7. Florian Lipowitz GER +53″
8. Lenny Martinez FRA +1’09”
9. Tobias Johannessen NOR +1’11”
10. Ian Van Wilder BEL +1’17”
CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)
1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 55 punti
2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) 44
3. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) 39
CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA A POIS)
1. Alex Baudin FRA (EF Education-EasyPost) 11 punti
2. Nicolas Prodhomme FRA (Decathlon CMA CGM Team) 9
3. Raul Garcia Pierna ESP (Movistar Team) 6
CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)
1. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) in 8h47’19”
2. Juan Ayuso ESP (Lidl-Trek) +3″
3. Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) a+24″
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).