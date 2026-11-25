ROMA (ITALPRESS) – Ci pensa Jayson Tatum a rimettere in marcia i Celtics. Dopo quattro sconfitte consecutive, Boston passa 131-116 sul campo dei Washington Wizards nella notte di regular season Nba, valida anche per la prima fase della Nba Cup. Tatum firma 41 punti, il suo massimo dal rientro dopo l’infortunio al tendine d’Achille (con 28 arrivati prima dell’intervallo lungo), sei triple e otto assist. Paul George tocca quota 28 punti con nove assist. Avanti anche di 34 punti, i Celtics vedono Washington risalire fino a -5 nell’ultimo quarto, prima che Baylor Scheierman chiuda i conti con otto punti in 75 secondi. Neemias Queta mette a referto 21 punti (massimo stagionale) con 9/11 dal campo. Per i Wizards, invece, da segnalare 33 punti e 13 rimbalzi di Anthony Davis.

Quarta vittoria di fila per i Dallas Mavericks, che si impongono 120-101 sui Denver Nuggets. Cooper Flagg chiude con 24 punti, sei rimbalzi e 12 assist, eguagliando il suo primato personale di passaggi vincenti. Dallas chiude il primo tempo con un parziale di 15-0 e torna ad allungare nell’ultimo quarto dopo che Denver era risalita fino a -3. I texani mandano sette giocatori in doppia cifra e segnano 35 punti in contropiede contro i sette dei Nuggets. Jamal Murray segna 20 punti, mentre Nikola Jokic chiude con 18 punti e 11 rimbalzi.

Anche senza Cade Cunningham, i Detroit Pistons battono 104-86 gli Orlando Magic. Detroit prende il largo nel secondo quarto con un parziale di 32-14 e si affida a Isaiah Joe, che alla prima da titolare con i Pistons firma 21 punti con cinque triple, tre consecutive nell’ultimo periodo. Doppia doppia per Daniss Jenkins con 15 punti e 10 assist. Da segnalare i 10 rimbalzi, sette assist e quattro stoppate di Ausar Thompson. Per i Magic, 21 punti di Desmond Bane e 20 di Franz Wagner.

I RISULTATI NBA DELLA NOTTE

Orlando Magic – Detroit Pistons 86-104

Washington Wizards – Boston Celtics 116-131

Denver Nuggets – Dallas Mavericks 101-120

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).