Nazzareno Carusi nominato nuovo Sovrintendente della Fondazione Petruzzelli

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, visto il nominativo proposto all’unanimità dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, ha firmato il decreto di nomina del Maestro Nazzareno Carusi quale Sovrintendente della Fondazione stessa. Al Maestro Carusi vanno i migliori auspici di buon lavoro da parte del Ministro.
