CASTELVETRANO (TRAPANI) (ITALPRESS) – Sbarco di migranti sulla spiaggia di Marinella di Selinunte, a Castelvetrano, nel trapanese. Un vecchio peschereccio, utilizzato per la traversata, si è arenato sulla spiaggia alle prime luci dell’alba. Nello stesso tratto di costa sono stati recuperati cinque corpi senza vita. Non si conosce con esattezza il numero di persone che si trovavano a bordo di quel barcone, il timore è che ci possano essere dei dispersi. Due migranti sono stati trasferiti presso l’Ospedale di Castelvetrano per accertamenti, altri 29 sono stati rintracciati a Porto Palo di Menfi e altri 8 a Selinunte. Sul posto, oltre alla Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, volontari della protezione civile, funzionari del Drpc Sicilia, coordinati dal dirigente territoriale Antonio Parrinello.

Foto: ufficio stampa Capitaneria di Porto Mazara del Valloù

(ITALPRESS).