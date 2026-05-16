MODENA (ITALPRESS) – Incidente stradale in via Emilia Centro, a Modena. Un’auto a tutta velocità ha travolto i pedoni in largo Porta Bologna, finendo poi la propria corsa contro la vetrina del negozio Dallari Abbigliamento. Secondo quanto riporta la Gazzetta di Modena ci sono diversi feriti. I soccorsi sono in corso. In arrivo anche gli elisoccorso del 118 da Bologna e Pavullo. L’uomo a bordo dell’auto, rimasto a sua volta ferito, si è dato alla fuga a piedi ferendo con un coltello una persona che gli si era lanciata addosso per fermarlo ma è stato poi bloccato all’incrocio tra rua Pioppa e corso Adriano. Sul posto è arrivato anche il sindaco Massimo Mezzetti. Indaga la Polizia di Stato.

– foto di repertorio IPA Agency –

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