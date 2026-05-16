Lampedusa, neonata morta per ipotermia dopo lo sbarco

Lampedusa - Italy. Lampedusa - August 9, 2023 Migrants hipwreck off the coast of Lampedusa, 41 dead. The small boat adrift with only four survivors on board seen from Sea Watch's seabird plane Video frame by Karolina Sobel for Sea Watch (Lampedusa - 2023-08-09, Karolina Sobel/ROPI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Una neonata di circa un mese è morta a causa di ipotermia dopo essere sbarcata insieme ad altre 55 persone a Lampedusa. Trasferita immediatamente insieme alla madre al Poliambulatorio, la piccola è morta durante il trasporto. I medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. I migranti, che erano a bordo di un brchino salpato dalla Tunisia, erano stati soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza. Tra di loro 7 donne e 6 minori provenienti dal Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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