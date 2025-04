Nato, Rutte “Relazioni transatlantiche sono la pietra angolare per la sicurezza”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Le relazioni transatlantiche restano la pietra angolare” per la sicurezza. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in conferenza stampa a Bruxelles. Rutte ha detto di aver parlato con l’Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Kaja Kallas, sulle modalità da attuare per un rafforzamento delle capacità e della produzione militare.

“Per la Nato è chiaro: la Russia è una minaccia a lungo termine anche se finisce la guerra in Ucraina”. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Rutte ha poi negato che esista una “discrepanza” tra la posizione della Nato e quella dell’attuale amministrazione americana. “Non credo sia interamente corretto (parlare di discrepanza), non stiamo sviluppando diverse direzioni”, ha detto.

“Abbiamo deciso a Washington – ha aggiunto Rutte – che il percorso dell’Ucraina verso la Nato è irreversibile, ma non è mai stato promesso a Kiev che l’adesione alla Nato faccia parte di un accordo di pace”.

“Sappiamo che la Cina aiuta e supporta la Russia nel conflitto (in Ucraina)”, ad esempio con l’aggiramento di risoluzioni internazionali. Quindi è parte integrante del conflitto”, ha concluso Rutte rispondendo ai giornalisti.

