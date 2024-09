CATANIA (ITALPRESS) – Alla vista degli agenti scappa di casa con la droga dentro un borsone, ma viene inseguito e arrestato dalla Polizia di Stato. E’ accaduto in via Missori, a Catania, ad un giovane di 23 anni, arrestato per detenzione di un’arma clandestina dotata di silenziatore, tre caricatori riforniti di munizioni, 2,2 chili di marijuana, decine di dosi di cocaina e crack.

I poliziotti, nel corso di controlli, hanno notato uno strano viavai nei pressi dell’abitazione dell’indagato, ipotizzando che all’interno si potessero compiere attività illecite. Per questo hanno deciso di effettuare una perquisizione dell’appartamento, dotato di imponenti sistemi di sicurezza, rappresentati da più porte di ferro poste a protezione dell’ingresso ed un sofisticato sistema di videosorveglianza.

Non appena gli agenti hanno fatto accesso, nonostante l’uomo si trovasse in compagnia della figlia di 5 anni, si è dato alla fuga inseguito per centinaia di metri da un agente che è riuscito a bloccarlo.

Durante la fuga, l’arrestato ha tentato di disfarsi di un borsone, che è stato immediatamente recuperato, al cui interno sono stati rinvenuti oltre 2 chili di marijuana ed un silenziatore per pistola.

L’uomo è stato condotto all’interno dell’abitazione. Gli agenti hanno perquisito non solo la casa ma anche uno scantinato comunicante, dove sono state trovate la figlia con la madre, recuperando decine di dosi di cocaina e crack ed altri 200 grammi di marijuana già suddivisa in dosi pronte per la vendita.

Nell’abitazione i poliziotti hanno individuato un monitor che permetteva di controllare, grazie a numerose telecamere, l’esterno allo scopo di eludere i controlli della Polizia di Stato. Oltre alla droga è stata rinvenuta anche una pistola con matricola cancellata, completa dell’inserto per poter montare il silenziatore, trovato nel borsone, nonchè 500 euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio.

Al termine della perquisizione, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto in carcere.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]