Nascondeva 24 kg di cocaina in casa, 49enne arrestato a Catania

CATANIA (ITALPRESS) – Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla polizia di Catania con l’accusa di detenzione di cocaina. L’uomo, dopo aver aperto la porta d’ingresso del suo appartamento, ha ammesso ai poliziotti di avere i casa della droga per conto di terzi. Al termine della perquisizione domiciliare in una stanza da letto sono stati rinvenuti 23 panetti di cocaina, per un totale di oltre 24 chili di droga.

In particolare, per terra, nascosto sotto alcune buste di colore nero e indumenti, è stato trovato un borsone nero, al cui interno vi erano 8 panetti di colore nero, di forma rettangolare, contenenti cocaina, del peso di 1,1 chili ciascuno, per un ammontare complessivo di 8,8 chili. Successivamente, l’uomo ha prelevato da un armadio in legno, due borsoni contenenti in totale 13 panetti di cocaina, uguali per forma, colore e peso a quelli precedentemente rinvenuti, raffiguranti il medesimo logo, del peso complessivo di 14,3 chili, e due panetti di forma rettangolare, avvolti in una pellicola trasparente, ciascuno all’interno di una busta sotto vuoto, contenenti anch’essi cocaina del peso totale di 1,62 chili.

Gli agenti hanno sequestrato la droga, due bilance e uno smartphone. Il 49enne è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, trasferito nella Casa circondariale “Piazza Lanza” di Catania, in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al Giudice per le indagini preliminari. La sostanza stupefacente sequestrata avrebbe fruttato proventi illeciti per circa un milione di euro.

