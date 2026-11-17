MILANO (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2026/2027 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che si è svolta nell’Aula Magna dell’Ateneo.

“Signor Presidente, a nome dei membri del Senato accademico, le rivolgo l’espressione della nostra più profonda stima e sincera gratitudine per essere con noi. Interpretiamo la sua presenza come un gesto di fiducia nella solidità del legame che storicamente unisce il nostro Ateneo e la Repubblica”. Così la rettrice dell‘Università Cattolica di Milano Elena Beccalli nel suo discorso di inaugurazione dell’anno accademico ha rivolto il suo saluto istituzionale al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente nell’aula magna.

“In Lei – ha proseguito Beccalli – vediamo tutto il nostro Paese, che oggi più che mai necessita di lavorare per la valorizzazione delle nuove generazioni e per la realizzazione degli ideali repubblicani di tutela della dignità della persona, di libertà e di pace. Ideali che ci impegniamo a tradurre in azioni concrete, raccogliendo così il suo invito autorevole e incisivo a custodirli per il bene della democrazia”.

-Foto ufficio stampa Quirinale-

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