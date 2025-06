Nasce il portale “Lazio Street Art”, un viaggio tra le opere del territorio

ROMA (ITALPRESS) – La Regione Lazio ha presentato al WeGil, l’hub della Regione gestito dalla società regionale LAZIOcrea, “Lazio Street Art” laziostreetart.regione.lazio.it il nuovo portale dedicato alle opere di street art realizzate sul territorio regionale. Il portale, promosso dalla Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile – Area Comunicazione e Promozione dei Servizi Culturali della Regione Lazio e realizzato dalla società in house LAZIOcrea S.p.A, raccoglie un catalogo completo delle opere finanziate dalla Regione attraverso gli Avvisi “Lazio Street art” per la promozione e diffusione di questa espressione artistica.

Alla presentazione hanno partecipato Simona Renata Baldassare, assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche Giovanili della Regione Lazio, Marco Buttarelli, presidente di LAZIOcrea S.p.A., Luca Fegatelli, direttore regionale Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, Servizio Civile, David De Santis, assessore al Marketing Turistico del Comune di Fiuggi e Roberto Ottaviani, dirigente dell’Area Comunicazione e Promozione dei Servizi Culturali. L’artista Napal, figura storica della street art italiana, si è esibito in live session realizzando un’opera artistica per la Regione Lazio.

“Il Catalogo delle opere si arricchirà nel tempo con le opere segnalate dai Comuni (e per Roma Capitale dai Municipi) attraverso l’istanza di adesione al Catalogo, in modo da offrire una vetrina completa della Street Art nel territorio laziale. più noti dei centri storici. E lo faremo tenendo insieme cultura, rigenerazione urbana e politiche giovanili, dato che molti giovani sono produttori e fruitori di questa esperienza culturale. Anche su questo fronte, la Regione c’è, al fianco dei Comuni, degli artisti, degli appassionati e dei turisti”. Il nuovo portale si pone l’obiettivo di essere un punto di riferimento per artisti, cittadini, istituzioni e appassionati, offrendo una piattaforma digitale completa e dinamica. Uno strumento pensato per valorizzare il patrimonio creativo diffuso e promuovere, al tempo stesso, un turismo culturale accessibile e contemporaneo. Questo progetto si inserisce nel più ampio impegno della Regione Lazio definito attraverso la Legge regionale n.22 del 23 dicembre 2020 di valorizzazione della Street Art, intesa come una forma artistica capace di riqualificare gli spazi urbani ed extraurbani, valorizzare le identità locali e rendere le città più vive e accessibili.

Con il Premio Regionale “Lazio Street Art”, la legge ha inoltre previsto un riconoscimento annuale a titolo onorifico per celebrare i migliori progetti e talenti della scena artistica della street art del Lazio. A breve, il portale ospiterà anche l’elenco aggiornato degli spazi liberi disponibili per gli artisti, offrendo nuove opportunità di espressione creativa in tutto il territorio regionale. Durante la conferenza stampa è stata annunciata la prossima pubblicazione del nuovo avviso pubblico ‘Lazio Street art 2025’ attraverso il quale saranno finanziati interventi artistici, come murales, mosaici e installazioni, in grado di riqualificare e valorizzare in chiave culturale e sociale gli spazi pubblici e privati presenti sul territorio regionale, in particolare nelle aree più marginali e periferiche.

La Regione Lazio per la street art – la sezione raccoglie tutte le informazioni amministrative legate alla Street Art nel Lazio, fornendo un accesso trasparente e aggiornato a normative, bandi e opportunità promosse dalla Regione. Sezione notizie – il portale, aggiornato costantemente con nuovi contenuti dedicati alla Street Art, racconta storie, esperienze ed iniziative realizzate in Italia e nel mondo. Catalogo opere- una raccolta delle opere di Street Art finanziate dalla Regione Lazio attraverso gli Avvisi “Lazio Street Art”, e prossimamente anche di quelle segnalate dai Comuni, con l’intento di esaltarne il valore artistico, culturale e turistico. Ogni opera corredata da una descrizione, una scheda dettagliata su materiali, misure e tecnica artistica e da una galleria di immagini e video. In questa sezione è possibile anche consultare la mappa di tutte le opere inserite e i percorsi per guidare gli utenti nella scoperta della Street Art nel Lazio.

Spazi Disponibili – a breve il portale ospiterà anche l’elenco aggiornato degli spazi liberi segnalati dai comuni e disponibili per gli artisti, offrendo nuove opportunità di espressione creativa in tutto il territorio regionale. Per ogni spazio sarà possibile consultare le modalità di utilizzo, le specifiche tecniche, eventuali vincoli o limiti agli interventi realizzabili e una descrizione del bene corredata da immagini. Premio Lazio Street – la sezione ospiterà le opere risultate vincitrici del Premio e ogni opera sarà presentata attraverso una scheda descrittiva e tecnica e una galleria di immagini.

Il portale offre, inoltre, agli utenti una mappa interattiva e percorsi guidati realizzati su piattaforma OpenStreetMap per scoprire e ammirare da vicino queste straordinarie espressioni artistiche. Con questa iniziativa, la Regione promuove e sostiene la Street Art, consolidando il ruolo del Lazio come uno dei territori più dinamici e innovativi nella scena artistica contemporanea. Il portale rappresenta un passo significativo nella strategia della Regione Lazio per trasformare l’arte urbana in un motore di rigenerazione e inclusione sociale.

