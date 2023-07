MILANO (ITALPRESS) – Fideuram Direct, la piattaforma digitale per risparmiatori e trader che intendono investire da remoto sui mercati finanziari, si potenzia con Direct Advisory, il nuovo servizio di consulenza a distanza per gestire gli investimenti, che si avvale di un team di Direct Banker.

La presentazione dell’iniziativa si è svolta presso la “Scheggia di Vetro”: il grattacielo di Porta Nuova, quartiere dell’innovazione milanese, che ospita Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking e altre Divisioni del Gruppo Intesa Sanpaolo.

“Il riposizionamento strategico del nostro Gruppo, quasi dieci anni fa, verso le attività di private banking, asset management ed insurance, ha contribuito in modo decisivo a portarci ai vertici in Europa per solidità, efficienza e redditività – ha detto Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, nell’aprire i lavori -. L’ultimo Piano di Impresa ha avviato numerosi cantieri per l’innovazione: in un mercato in cui la tecnologia sarà sempre un fattore dominante saremo ancora protagonisti. Digitale e Intelligenza Artificiale non sono minacce per il mondo bancario e finanziario, sicuramente non lo sono per chi è in grado di gestirle con lungimiranza e costituiscono elementi destinati a costruire il futuro del nostro settore – e non solo – a livello globale”.

Luca Bortolan, Responsabile Banca Diretta di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, ha illustrato le peculiarità del nuovo modello di consulenza, “adatto ad una nuova generazione di risparmiatori che predilige un approccio alla pianificazione finanziaria innovativo”.

“Direct Advisory – si legge in una nota – si distingue per: equilibrio tra esperienza digitale e relazione umana; oltre 50 anni d’esperienza di Fideuram – ISPB nella gestione degli investimenti; catalogo di offerta di Fideuram Asset Management, la SGR della Divisione Private; offerta prodotti dei migliori asset manager internazionali, selezionata da Fideuram Asset Management, la SGR della Divisione Private; utilizzo della piattaforma Aladdin, tra le più sofisticate nella costruzione guidata di portafogli e nella gestione del rischio; soluzioni per dialogare con i clienti a distanza, compresa la nuova app “Welcome+”; team di Direct Banker, professionisti iscritti all’Albo Unico dei consulenti finanziari e coordinati da Andrea Favero, chiamati a costruire e gestire i portafogli d’investimento che meglio rispondono ai bisogni della clientela”.

Paola Papanicolaou, Group Head of Transformation Intesa Sanpaolo, ha raccontato la crescente rilevanza che il settore WealthTech sta assumendo nel mondo del risparmio gestito e della consulenza, evidenziando il percorso della trasformazione digitale del Gruppo Intesa Sanpaolo verso una Tech Company capace di attrarre talenti e competenze attraverso 2.000 assunzioni nella tecnologia e investimenti rilevanti per la creazione di una serie di abilitatori di sviluppo di innovativi modelli di business per le Divisioni Commerciali.

Nel suo intervento conclusivo, Tommaso Corcos, Amministratore Delegato di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ha evidenziato: “Il futuro della consulenza è già qui. L’innovazione tecnologica, infatti, costituisce uno dei fattori qualificanti del nostro Piano d’Impresa, mentre la creazione della fiducia, attraverso una relazione personale, rappresenta l’elemento distintivo della consulenza finanziaria e patrimoniale. Con Fideuram Direct nasce la prima rete digitale di private banker, rivolta ai clienti che vogliono affidarsi ad un interlocutore specializzato, esperto e affidabile, scegliendo di operare attraverso tutti gli strumenti tecnologici. In questo modo ampliamo la nostra proposta di consulenza con un servizio complementare e sinergico alle Reti tradizionali, per essere leader anche nell’arena digitale. Vogliamo contribuire, inoltre, alla diffusione dell’educazione finanziaria verso una nuova generazione di clienti e alla nascita di nuove figure professionali, coltivando una nuova generazione di consulenti finanziari con forti attitudini all’innovazione”.

