POTENZA (ITALPRESS) – La Basilicata è una terra attiva e straordinaria, fatta di donne e uomini che creano valore e lavoro. Sono tante le imprese che animano il tessuto produttivo lucano. Aziende di medie e grandi dimensioni ma soprattutto piccole realtà che contribuiscono a vivacizzare l’economia del territorio. Per promuovere le imprese del territorio la Regione Basilicata ha ideato “Basilicata Creators”: un’iniziativa di digital marketing, completamente gratuita, che la Regione mette a disposizione di tutte le realtà produttive, con particolare attenzione all’imprenditoria giovanile e femminile, in accordo con il Piano Strategico Regionale di Produzione Endogena.

Come funziona Basilicata Creators.

Ciascuna azienda interessata all’attività di promozione dovrà proporre un video – realizzato in formato verticale, possibilmente 1080×1920, della durata di circa 90 secondi – in cui racconta storia, prodotti, servizi e mission aziendale.

Qualora l’azienda non fosse in possesso di un video autoprodotto, potrà rivolgersi a videomaker e creator professionisti: la Basilicata è ricca anche di giovani intraprendenti e creativi.

Per iscrivere la propria azienda è sufficiente compilare l’apposito form sul sito e successivamente inviare il video all’indirizzo email [email protected] entro e non oltre il 30 ottobre 2023.

Ogni impresa iscritta avrà a disposizione una pagina dedicata in cui saranno riportate tutte le informazioni relative all’azienda e alla sua attività.

Inoltre un’apposita commissione esaminatrice valuterà i contenuti prodotti e assegnerà il marchio di “Impresa Creativa”, un riconoscimento prestigioso che potrà essere usato nella comunicazione aziendale.

Anche i videomaker che realizzeranno prodotti di qualità riceveranno un riconoscimento: il marchio di “Best Creator” che potrà essere utilizzato nella comunicazione online e offline della propria attività.

Le imprese che partecipano all’iniziativa puntano all’innovazione del prodotto o del servizio; sono interconnesse con una rete di fornitori di ampio respiro; puntano a uno sviluppo sostenibile del proprio business; sono radicate nel territorio e rappresentano un valore aggiunto per la Basilicata.

Chiunque pensi di rappresentare un’azienda con queste caratteristiche può candidare la propria impresa al progetto Basilicata Creators.

