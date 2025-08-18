Napoli, tegola Lukaku: lesione di alto grado al retto femorale

NAPOLI (ITALPRESS) – “In seguito all’infortunio rimediato nel match contro l’Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica”. Lo comunica il Napoli dopo gli accertamenti eseguiti dall’attaccante belga, in seguito all’infortunio rimediato lo scorso 14 agosto. Ancora presto per quantificare i tempi di recupero, molto dipenderà dalla “consulenza chirurgica” annunciata dal club.

