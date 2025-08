Napoli, scovata una centrale del falso: due arrestati

NAPOLI (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno scoperto, nel quartiere di Pianura, un locale adibito a stamperia e magazzino di merce contraffatta, dal quale si rifornivano numerosi ambulanti abusivi per la vendita di prodotti e gadget, in occasione dei grandi eventi sportivi e musicali nel capoluogo partenopeo.

In particolare, l’attività info-investigativa dei “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego ha permesso di individuare due soggetti, entrambi 50enni di origine campana e pregiudicati, che gestivano il centro di produzione illecito. All’atto dell’accesso, i finanzieri hanno rinvenuto nel locale più di 3 mila prodotti recanti il logo dell’artista “Geolier” e magliette della SSC Napoli contraffatti, oltre 5 mila prodotti semilavorati, nonché stampanti, telai, vernici, personal computer e toner, pronti per realizzare e “marchiare” i prodotti.

Al termine delle attività, i due responsabili sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per contraffazione, nonché sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre il locale, i macchinari e gli articoli rinvenuti sono stati posti sotto sequestro.

