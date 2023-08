NAPOLI (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde ricorda quando da giovane consigliere regionale lanciò con l’emittente Canale21 l’appello per 3 valorizzazioni: i portici della Basilica di San Francesco di Paola in piazza plebiscito, il recupero dei locali storici del Gambrinus allora occupati da una banca e la Galleria Umberto l. Oggi si è complimentato di persona con il prefetto Claudio Palomba incontrandolo insieme al rettore della Basilica don Mario Savarese per la svolta nel recupero e valorizzazione dei locali situati sotto i portici.

“Dopo decenni spero davvero che sia la volta buona e questa opera di valorizzazione si realizzi in tempi brevi. Il prefetto è riuscito a coordinare i troppi soggetti che hanno competenze e finalmente hanno anche trovato i fondi e necessari. La condizione di abbandono e degrado è inaccettabile. Solo un uso coerente al contesto, intelligente e duraturo di questi spazi può rivitalizzare un’area che specie dopo la chiusura serale della basilica diventa terra di nessuno. Ringrazio tutte le istituzioni che finalmente decideranno di dare seguito concreto ai tanti annunci degli scorsi anni e decenni”.

