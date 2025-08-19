Napoli, catturati i due detenuti evasi dal carcere di Poggioreale

NAPOLI (ITALPRESS) – Sono stati catturati i due detenuti evasi nella notte dal carcere di Napoli Poggioreale, un algerino di 32 anni e un altro siriano di 23. L’operazione investigativa è stata condotta dal N.I.C. della Polizia Penitenziaria di Roma congiuntamente al N.I.R. Campania e con l’ausilio del personale di Polizia Penitenziaria in servizio nel Penitenziario di Poggioreale. Restano ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato all’evasione, ma “ciò che emerge con forza, si legge nella nota del Si.N.A.P.Pe – è la straordinaria prontezza operativa con cui il Corpo di Polizia Penitenziaria ha saputo riportare in carcere i fuggiaschi. “Questa operazione è la dimostrazione concreta dell’eccellenza e della professionalità delle donne e degli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria – ha sottolineato il segretario generale del Si.N.A.P.Pe, Roberto Santini -. Ancora una volta si conferma la loro efficienza ed efficacia nel perseguire l’obiettivo primario: garantire la sicurezza e ristabilire la legalità”.

“Ripreso dalla Polizia penitenziaria, grazie anche al nucleo investigativo centrale e alla sua articolazione campana, pure il secondo evaso dal carcere napoletano di Poggioreale – ha commentanto Gennarino De Fazio segretario generale Uilpa polizia penitenziaria –. Ancora una volta la polizia penitenziaria ci ha messo una toppa, ma oltre al buco in cella a Poggioreale, rimangono tutte le falle di un sistema penitenziario colabrodo e completamente alle deriva. Proseguono peraltro le ricerche di uno dei due evasi di domenica scorsa dalla Casa Circondariale di Bolzano. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Governo Meloni battano un colpo”, ha concluso.

