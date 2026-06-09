Napoli, intitolata la scala “Antonio Niccolini” a Capodimonte

NAPOLI (ITALPRESS) – Si è svolta, stamane, a Napoli, la cerimonia di intitolazione della “Scala Antonio Niccolini” (1772-1850), in omaggio all’insigne architetto e progettista toscano che ha legato indissolubilmente il suo nome alla storia monumentale della città. I gradini precedentemente noti come “Gradini Capodimonte”, situati nel quartiere San Carlo all’Arena, portano da oggi il nome dell’artefice della ricostruzione del Real Teatro di San Carlo e di fondamentali interventi al Palazzo Reale di Capodimonte.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte, da anni impegnata nella valorizzazione della memoria storica del territorio. Alla cerimonia ha preso parte la Vicesindaco con delega alla Toponomastica, Laura Lieto, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e ai membri dell’associazione promotrice.

“Con l’intitolazione di oggi – dichiara il Vicesindaco Laura Lieto – restituiamo la giusta visibilità urbana e memoria pubblica a una figura gigantesca della storia dell’architettura e della cultura napoletana. Antonio Niccolini non è stato solo il ricostruttore del Teatro di San Carlo, ma un progettista che ha saputo interpretare lo spirito monumentale di Napoli, lasciando un’impronta indelebile anche qui a Capodimonte. Ringrazio l’Associazione Amici del Real Bosco per aver promosso questa iniziativa: valorizzare questi gradini significa ricucire la memoria storica con la quotidianità dei cittadini, trasformando un luogo di passaggio in un punto di identità e orgoglio per il quartiere e per l’intera città”.

-Foto ufficio stampa Comune di Napoli-

(ITALPRESS).