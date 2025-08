CIRÒ MARINA (ITALPRESS) – Sulla sabbia rovente della Beach Arena “Puntocuore” di Cirò Marina, negli ultimi cinque anni teatro delle emozioni legate al Beach Soccer ufficiale Figc-Lega Nazionale

Dilettanti, Lazio e Napoli hanno esaltato le qualità del Campionato Q8 Under 20 in una partita giocata sul filo dell’equilibrio, centimetro dopo centimetro. La finale scudetto l’ha vinta la squadra partenopea che è riuscita a superare per 2-1 il club capitolino. E’ il primo storico trofeo per il Napoli. La Lazio che si vede strappare lo scudetto dal petto si può consolare con la Supercoppa 2025. Per i campani decisivi i gol di Antignano e Palladino ad inizio secondo tempo e al tramonto dell’ultima frazione. Nel mezzo il pareggio biancoceleste di Mirko Valentini. Il Napoli ha ricevuto il trofeo dal Coordinatore del Dipartimento BS Lega Nazionale Dilettanti Roberto Desini e dal Vice Presidente Vicario della LND Christian Mossino. Il Presidente del Consiglio Comunale di Cirò Marina Ferdinando Alfì e il Delegato LND della Provincia di Crotone Silvio Còmito hanno consegnato le medaglie alla Lazio. La squadra capitolina si è presa anche un premio individuale, l’MVP del Campionato Damiano Brugi. Capocannonieri della competizione D’Amore (We BS Catania) e Tararà (Lenergy Pisa) entrambi con nove gol. La targa come miglior portiere del

Campionato l’ha ricevuta Cristian Marra (Napoli) dalle mani del Consigliere del Dipartimento BS LND Salvatore D’Augello. Il Comune ha premiato il miglior giocatore della finale, il capitano del

Napoli Giuseppe Magnolia. Entrambe le finaliste hanno ricevuto il premio del Main Title Partner Q8 – “Energia Positiva” da Francesco Negro, Customer Engagement & Partnership specialist Q8 Italia. Un omaggio per la terna arbitrale da parte del Vice Coordinatore AIA CAN BS FIGC Fabio Polito.

-foto uff stampa LND –

(ITALPRESS).

