Napoli, 22enne uccisa a coltellate: il fratello confessa l’omicidio

NAPOLI (ITALPRESS) – Svolta nell‘omicidio di Jlenia Musella, la 22enne colpita alle spalle con un coltello da cucina e morta poco dopo essere giunta nell’ospedale Villa Betania nel quartiere Ponticelli, a Napoli. Ad ucciderla, al termine di una violenta lite davanti alla loro casa, è stato il fratello Giuseppe Musella. Il 28enne si è consegnato nella notte alla Polizia di Stato.

