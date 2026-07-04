GP Gran Bretagna, Marrafuschi “Ci aspettiamo che la C2 sia la scelta più diffusa anche per la gara”

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Tutte le mescole disponibili in questo fine settimana si confermano valide opzioni per la definizione delle strategie di gara di domani. I livelli di degrado registrati oggi sono stati, nel complesso, inferiori alle previsioni, probabilmente anche grazie alla gestione dell’energia che le attuali monoposto hanno su questo circuito. Per questo motivo, secondo le nostre simulazioni, la strategia a singola sosta risulta più veloce di circa 13 secondi rispetto a quella a doppia sosta”. Così Dario Marrafuschi, direttore motorsport di Pirelli, dopo il venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna dominato, tra Sprint e qualifica, dalla Mercedes di Kimi Antonelli.

“La stragrande maggioranza delle squadre ha utilizzato la mescola Medium per affrontare la Sprint e ci aspettiamo che la C2 sia la scelta più diffusa anche al via del Gran Premio – ha aggiunto Marrafuschi – La gomma gialla si è infatti dimostrata sufficientemente costante nelle prestazioni e può offrire una buona flessibilità strategica in caso di neutralizzazione della gara”.

“La strategia più veloce prevede l’utilizzo della C2 nella prima parte di gara, per poi passare alla Hard tra il 24° e il 30° giro. Una possibile variante è rappresentata dalla combinazione Medium-Soft, con il pit stop previsto tra il 29° e il 35° giro. In alternativa, si potrebbe optare per una partenza con la Hard e un secondo stint su Medium, oppure iniziare la gara con la Soft e concluderla sulla Hard”, ha concluso Marrafuschi.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

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