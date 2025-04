BUTTRIO (ITALPRESS) – Il Gruppo Danieli ha deciso di sostenere concretamente le popolazioni colpite dal recente terremoto in Myanmar con una donazione di 48.000 euro alla Fondazione Cesvi, organizzazione umanitaria attiva a livello internazionale. I fondi saranno destinati all’acquisto di kit per il primo soccorso e cibo, oltre che alla distribuzione di rifugi temporanei per garantire un alloggio sicuro alle famiglie rimaste senza casa a causa del sisma.

La collaborazione con Cesvi conferma la volontà di Danieli di sostenere progetti umanitari di alto impatto, affidandosi a partner riconosciuti per competenza ed esperienza nella gestione degli interventi di emergenza. L’iniziativa fa parte del costante impegno di Danieli verso la responsabilità sociale, “La solidarietà è uno dei valori fondanti del nostro gruppo,” ha dichiarato il presidente del gruppo Alessandro Brussi. “In momenti di emergenza come questo, è fondamentale agire con determinazione per offrire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. Ringraziamo la fondazione Cesvi per il loro lavoro e questa collaborazione, che ci permette di portare un sostegno alle persone in Myanmar”.

“In un momento così critico per il Myanmar, Paese dove Cesvi opera da oltre 20 anni, la solidarietà concreta dimostrata dall’azienda Danieli rappresenta un segnale di grande responsabilità e attenzione verso le persone più vulnerabili. Grazie al generoso contributo, Cesvi sta intensificando le proprie attività in risposta all’emergenza, a supporto della popolazione civile fortemente colpita da una grave crisi umanitaria. Siamo attivi sul campo con interventi di assistenza alimentare, distribuzione di beni di prima necessità e protezione delle fasce più fragili, come donne e bambini. Siamo riusciti ad essere la prima ong italiana a distribuire nelle comunità più colpite nelle regioni dello Shan meridionale, di Mandalay e di Sagaing, prive di ripari sicuri, acqua pulita e servizi igienico-sanitari, elettricità stabile, assistenza sanitaria e servizi essenziali, grazie al supporto di realtà che, come Danieli, scelgono di essere al nostro fianco soprattutto in contesti di emergenza che richiedono un’attivazione immediata” dichiara Roberto Vignola, vicedirettore generale di Cesvi.

– foto ufficio stampa Gruppo Danieli –

