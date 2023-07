Musumeci “Superata l’emergenza al cimitero dei Rotoli di Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - "L'amministrazione comunale di Palermo ha fatto in sei mesi quello che non è stato fatto in sei anni". Così il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, a Palermo a margine di un sopralluogo al cimitero dei Rotoli, a pochi giorni dalla cessazione dell'emergenza bare. xd7/vbo/gtr