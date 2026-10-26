Musumeci “Governo al fianco delle imprese che producono e danno lavoro”

CATANIA (ITALPRESS) - "Buona economia, con stagioni alte e basse, fra sacrifici, distruzione e ricostruzione, donne e uomini impegnati a tenere viva una vocazione, una tradizione che risale agli inizi del '900 quando Catania cominciò ad essere appellata la Milano del Sud, non perché reggesse un paragone con il capoluogo lombardo, ma per significare il dinamismo, la vocazione, la imprenditorialità dei suoi abitanti, tante famiglie, tante dinestie, tanti imprenditori coraggiosi. E oggi Catania rimane il capoluogo dell'industria manifatturiera nell'isola con un buon tasso di occupazione, con una industria sempre più rivolta alla tecnologia, con una grande capacità di conquistare nuove spazio di mercati, quindi 100 anni significativi nella storia non solo di Catania, ma della Sicilia, che vanno premiati". Così, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, a margine dell'assemblea pubblica "Confindustria Catania in Action – 100 anni di Imprese, Talento e Resilienza", a Palazzo Biscari, nell’ambito delle iniziative per il centenario dell’associazione. "Da parte del governo nazionale, che ho qui l'onore di rappresentare - sottolinea Musumeci - c'è l'impegno a rendere sempre ottimali le condizioni affinché l'imprenditore possa investire, possa lavorare, possa produrre e dare lavoro agli altri". xq4/vbo/gtr