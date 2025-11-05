ROMA (ITALPRESS) – Vittoria tanto sofferta quanto importante per Lorenzo Musetti nel suo match di debutto nel torneo Atp 250 di Atene, in scena sui campi in cemento della capitale greca. Il tennista toscano, numero 9 del mondo e seconda forza del seeding, dopo il bye del primo turno, ha sconfitto agli ottavi di finale, in rimonta, lo svizzero Stan Wawrinka, 40enne, 159 del ranking internazionale, in gara grazie a una wild card. 4-6 7-6 (5) 6-4 il punteggio in favore dell’azzurro, che continua così a nutrire speranze di entrare nei primi otto tennisti ammessi di diritto alle Atp Finals di Torino.

Musetti, nella classifica Race live è al nono posto, alle spalle di Felix Auger Aliassime, e “sbarcherebbe” da titolare al “Master” di fine anno vincendo il torneo di Atene, a scapito proprio del canadese. In caso di uscita di scena anticipata o anche all’ultimo atto nella manifestazione in scena in Grecia Musetti sarebbe, invece, riserva alle Finals, a meno che non ci siano forfait dell’ultima ora o ritiri da parte di qualcuno dei tennisti qualificati. Nei quarti di finale del torneo di Atene il numero due del tennis azzurro sfiderà il francese Alexandre Muller, 43 del ranking Atp e quinto favorito del tabellone, oggi vincitore contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry col punteggio di 6-7 (2) 7-6 (4) 7-6 (3).

“Sono contento di aver diviso il campo con una leggenda. Ha mostrato un tennis impressionante e ho dovuto alzare il mio livello per vincere. Spero che a 40 anni sarò nelle sue stesse condizioni dal punto di vista fisico. Sono felice: tutti sanno qual è il mio obiettivo, e spero che avrò il supporto del pubblico per vincere il torneo”, ha detto il carrarino dopo la vittoria.

Luciano Darderi è invece uscito di scena al debutto. Il tennista italo-argentino, 26 del mondo e terza forza del seeding, dopo il bye del primo turno, si è arreso negli ottavi di finale contro il serbo Miomir Kecmanovic, 54 del ranking internazionale, col punteggio di 4-6 6-2 6-3.

