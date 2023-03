INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Niente da fare per Lorenzo Musetti, che al secondo turno del BNP Paribas Open”, primo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) che si sta disputando sul cemento di Indian Wells, in California, è stato eliminato da Adrian Mannarino, numero 68 Atp. Il francese, prossimo avversario di Jannik Sinner, si è imposto con un doppio 6-4, dopo oltre due ore e un quarto, sull’azzurro, numero 21 del ranking e 19 del seeding.

Avanza lo spagnolo Carlos Alcaraz, 6-3, 6-3 all’australiano Thanasi Kokkinakis.

In campo femminile, Martina Trevisan stacca il pass per il terzo turno. Nella notte italiana la 29enne mancina di Firenze, numero 26 WTA e 23esima testa di serie, è entrata in gara direttamente al secondo turno battendo in rimonta 5-7, 6-1, 6-2, dopo oltre due ore e un quarto di lotta, la statunitense Madison Brengle, 87 del ranking, in una partita condizionata non poco da forti raffiche di vento.

