Home Video News Pillole Mulè “Stadio e città di Palermo devono ospitare gli Europei del 2032”
Mulè “Stadio e città di Palermo devono ospitare gli Europei del 2032”
ROMA (ITALPRESS) - "Una giornata che mette come fattore comune un'idea condivisa: lo stadio e la città di Palermo devono ospitare gli Europei del 2032. Un'idea di città che si ritrova attorno alla sua squadra in nome di un indirizzo comune: quello di volare alto come le aquile rosanero". Così l'onorevole Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, a margine del convegno intitolato "Il Sud in Europa: Palermo FC storia di partecipazione popolare", presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati. mec/ari/mrv