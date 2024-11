NAPOLI (ITALPRESS) – MSC Crociere amplia la programmazione nel Mediterraneo orientale per l’inverno 2024/2025.

La compagnia propone un itinerario inedito a bordo di MSC Sinfonia con partenza settimanale dal porto di Bari per scoprire le meraviglie della Grecia e della Turchia, destinazioni caratterizzate da un clima che le rende piacevoli da visitare anche nei mesi più freddi dell’anno.

MSC Sinfonia partirà ogni sabato da Bari verso il porto del Pireo, in Grecia, dove si arriva dopo un giorno di navigazione. Una volta giunti a destinazione, gli ospiti potranno visitare Atene ed esplorare le antiche radici in siti archeologici come il tempio del Partenone, simbolo della città, situato nella parte superiore dell’Acropoli e considerato uno dei monumenti culturali più importanti del mondo.

Successivamente la nave navigherà alla volta di Izmir, la terza città più grande della Turchia, e Istanbul, la magnifica capitale sulle rive del Bosforo, anello di congiunzione tra Oriente e Occidente che fonde nella sua architettura e nei suoi monumenti gli elementi delle culture che l’hanno attraversata nei secoli. Numerose le escursioni organizzate da MSC, tra cui la visita ad Efeso che si trova ad 80 km a sud di Izmir o la visita al Gran Bazar di Istanbul, il più grande mercato coperto al mondo, che accoglie ogni giorno tantissimi visitatori appassionati di souvenir.

Sulla via del rientro MSC Sinfonia, dopo un giorno di navigazione, farà nuovamente tappa in Grecia, questa volta a Corfù, una delle isole dell’arcipelago del Peloponneso. Con i suoi magici villaggi di pescatori e le lunghe spiagge bianche, quest’isola è un luogo dove si resta affascinati per la bellezza e la varietà di colori. Una delle escursioni MSC offrirà la possibilità di visitare l’Achilleion, il palazzo d’estate edificato sull’isola di Corfù per Sissi, imperatrice d’Austria, dopo la perdita del suo unico figlio.

La crociera terminerà il sabato successivo a Bari, dando la possibilità ai crocieristi di visitare, ancora una volta, la ricca città, porta d’Oriente nel Mediterraneo.

Gli ospiti a bordo di MSC Sinfonia, inoltre, avranno la possibilità di assaporare l’autentica cucina mediterranea, mentre la nave li conduce verso Paesi che restano sospesi tra mito e realtà, dove le leggende di battaglie divine e amori immortali si incontrano con la storia e la religione.

“MSC Sinfonia è una nave moderna ed elegante che offre ai propri ospiti un’esperienza indimenticabile in grado di soddisfare qualsiasi esigenza – si legge in una nota -, grazie a un’ampia scelta di intrattenimento come il teatro San Carlo, che ogni sera offre spettacoli inediti dal vivo, bar e lounge con musica dal vivo di ogni genere, una discoteca, una palestra, un campo sportivo polifuzionale, il mini club per i bambini e i ragazzi da 0 a 17 anni, le piscine e l’acquapark esterni per godersi il sole nelle giornate più miti. Senza dimenticare la MSC Aurea Spa, il centro benessere balinese di bordo che regala relax e tempo per sè stessi con trattamenti di bellezza e i massaggi balinesi indimenticabili”.

– Foto ufficio stampa MSC –

(ITALPRESS).