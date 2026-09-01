Home Video News Ambiente Moratti “L’Europa deve fare di più per proteggere l’ambiente”
Moratti “L’Europa deve fare di più per proteggere l’ambiente”
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Proteggere l'ambiente significa proteggere vite umane. Le tragedie provocate da alluvioni, frane ed eventi estremi causati dal cambiamento climatico, come abbiamo visto anche in Nepal, ci dicono che non possiamo più perdere tempo". Così Letizia Moratti, europarlamentare del PPE e presidente della Consulta nazionale di Forza Italia. "Nella Giornata del Creato - prosegue - il messaggio di Papa Leone ci richiama alla responsabilità. L'Europa deve fare di più: prevenzione, sicurezza del territorio, manutenzione dei fiumi. Basta burocrazia assurda". mgg/gsl (fonte video: ufficio stampa Letizia Moratti)