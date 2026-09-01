F1, Fontana “Monza continuerà ad essere il GP più iconico del circuito”

MILANO (ITALPRESS) - "Fino al 2031 è stato rinnovato il contratto con la F1, poi è stata rinnovata l'assegnazione all'Aci fino al 2044, quindi abbiamo la ragionevole convinzione che il Gran Premio di Monza continuerà ad essere il più iconico e il più bel gran premio del circuito della F1". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della presentazione del Gran Premio d'Italia 2026 di F1 a Monza. pia/gm/azn