Giochi Mediterraneo, Del Prete “Per noi questa medaglia rappresenta un oro”

TARANTO (ITALPRESS) – «Per noi questa medaglia rappresenta un oro, pur essendo un argento. Non è una medaglia che cambia il percorso, che è la cosa più importante. L'obiettivo è portare le ragazze nella Nazionale italiana di calcio maggiore». Così Priscilla Del Prete, commissario tecnica dell'Italia femminile di calcio, commenta la medaglia d'argento conquistata ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. «Siamo arrivate al match con l'acqua alla gola, ma non mi interessa il risultato. Siamo fiere di questa medaglia e di quello che abbiamo fatto», ha aggiunto la ct azzurra. Del Prete guarda quindi soprattutto al percorso di crescita delle giovani calciatrici: «La medaglia non cambia quello che è il nostro obiettivo, che resta quello di accompagnare queste ragazze verso la Nazionale maggiore. Questo è l'aspetto più importante». xt8/gm/gsl