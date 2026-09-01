Giochi Mediterraneo, Oddino “Viaggio ricco di emozioni, sempre state compatte»

TARANTO (ITALPRESS) – «Ringrazio lo staff e tutte noi. È stato un viaggio ricco di emozioni che resterà per sempre. Ci sono stati alti e bassi, ma siamo sempre state compatte». Così Matilde Oddino, capitano della Nazionale italiana di calcio femminile, dopo la conquista della medaglia d'argento ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. «Cerchiamo sempre di fare del nostro meglio, in ogni partita e in ogni momento. Abbiamo dato tutto quello che avevamo e alla fine va bene così», ha aggiunto la capitana azzurra. Oddino ha quindi sottolineato il valore dell'esperienza vissuta a Taranto: «Porteremo con noi tutte le emozioni di questo percorso, consapevoli di aver affrontato ogni difficoltà restando unite». xt8/gm/gsl