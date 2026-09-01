Crema, arrestati due giovani per duplice tentato omicidio

CREMONA (ITALPRESS) - La Polizia di Stato di Cremona ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani di 21 e 23 anni, entrambi indagati, tra l'altro, per tentato omicidio in concorso ai danni di due minorenni. Il provvedimento è il risultato dell'attività investigativa svolta dopo la grave aggressione avvenuta la sera del 1° agosto nei pressi della stazione ferroviaria di Crema. Quella sera gli agenti del Commissariato erano intervenuti dopo la segnalazione della presenza di un giovane gravemente ferito. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due indagati si sarebbero recati alla stazione e avrebbero aggredito due ragazzi di 16 anni. Il 23enne sarebbe stato armato di un machete lungo 52 centimetri, con una lama di 36 centimetri, mentre il 21enne avrebbe partecipato all'aggressione colpendo le vittime a mani nude e utilizzando un bastone. col5/gsl video: Polizia di Stato