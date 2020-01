MORANDI “COBAT ALL’AVANGUARDIA PER ATTIVITÀ DI RACCOLTA E RICICLO”

ROMA (ITALPRESS) – La mission principale di Cobat è finalizzata al recupero e riciclo delle batterie, uno dei prodotti più dannosi per il territorio. Con una ricaduta decisamente positiva dell’attività sull’ambiente. A parlarne, in un forum nella sede romana dell’agenzia di stampa Italpress, è Giancarlo Morandi, presidente di Cobat, la grande piattaforma italiana di servizi per l’economia circolare. “Cobat, proseguendo l’attività cominciata oltre 30 anni fa, continua a garantire al nostro Paese una raccolta, un recupero, un riciclo e poi alla fine una produzione di metalli e di plastica e di acido solforico conseguente proprio alla raccolta capillare che facciamo sul territorio di tutte le batterie al piombo – spiega Morandi – Attività che oggi accompagniamo anche alla raccolta e al riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche: siamo stati i primi ad occuparci di pannelli fotovoltaici, e anche di pneumatici, e con questo garantiamo a tutti gli operatori del settore un servizio completo per qualsiasi tipo di rifiuto con cui si trovano a che fare. Riteniamo di garantire un’attività veramente eccellente ai soci e alle imprese che si affidano a noi per la raccolta a fine vita dei loro prodotti”.

(ITALPRESS).