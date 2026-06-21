Bitonci “In Veneto pronti a sostenere investimenti e sviluppo delle imprese”

VENEZIA (ITALPRESS) – “I dati diffusi dall’Abi confermano un’inversione di tendenza significativa per il sistema economico italiano. Dopo una lunga fase di contrazione, tornano a crescere i prestiti destinati sia alle famiglie che alle imprese: a maggio i finanziamenti alle famiglie sono aumentati del 2,6% su base annua, mentre quelli alle imprese hanno registrato una crescita del 3,1%. Si tratta di un segnale incoraggiante che testimonia una rinnovata fiducia nell’economia e una maggiore propensione agli investimenti”. Così l’assessore regionale allo Sviluppo economico del Veneto Massimo Bitonci.

“Particolarmente rilevante è il dato relativo alle imprese, che segna l’undicesimo mese consecutivo di crescita dei finanziamenti. Le aziende stanno tornando a investire in innovazione, tecnologie e competitività, mentre le famiglie ritrovano condizioni più favorevoli per accedere al credito. Anche il progressivo calo dei tassi di interesse sui nuovi finanziamenti contribuisce a creare un contesto più favorevole alla crescita economica. Questi dati – prosegue Bitonci – confermano l’importanza delle politiche volte a sostenere l’accesso al credito e la liquidità delle imprese. In Veneto continuiamo a lavorare per rafforzare gli strumenti regionali di garanzia, favorire gli investimenti produttivi e accompagnare il tessuto imprenditoriale nelle sfide della transizione digitale, energetica e dell’internazionalizzazione”.

L’assessore evidenzia inoltre come il miglioramento del quadro creditizio si accompagni a una raccolta bancaria particolarmente solida, con depositi e investimenti delle famiglie e delle imprese che hanno raggiunto livelli record. “L’aumento della raccolta e la crescita dei prestiti rappresentano due indicatori che testimoniano la tenuta del sistema economico e finanziario nazionale. Ora è fondamentale consolidare questa fase positiva, trasformando il credito disponibile in nuovi investimenti, occupazione e sviluppo. Il Veneto è pronto a fare la propria parte, sostenendo le imprese che innovano e creando le condizioni per attrarre nuovi investimenti sul territorio. Dobbiamo continuare a garantire alle nostre pmi strumenti efficaci per crescere e competere sui mercati internazionali. La crescita del credito è una buona notizia, ma deve tradursi in maggiore produttività, innovazione e benessere per famiglie e imprese”, conclude Bitonci.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).